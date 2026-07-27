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НовостиТуризм27 июля 2026 12:43

Вологодчина первая в России по числу туристических объектов

Источник:kp.ru

Фото: Правительство Вологодской области.

Зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин подвёл итоги пятилетней работы проекта «Земля для туризма». Вологодская область оказалась в лидерах: в регионе выявили 146 объектов туристической привлекательности — это лучший показатель по стране. В список вошли памятники архитектуры, природные достопримечательности и другие значимые точки. Кроме того, область отметили за успешную работу по поиску перспективных территорий — найдено 73 участка общей площадью 1,78 тысячи гектаров.

Проект «Земля для туризма» помогает вовлекать в оборот неиспользуемые земли с туристическим потенциалом, стимулирует приток гостей, появление новых направлений, а также создаёт рабочие места и способствует развитию территорий.