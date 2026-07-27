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НовостиПроисшествия27 июля 2026 11:25

В Вологде на Герцена сбили электросамокатчика

Источник:kp.ru

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области.

Поздно вечером в пятницу, около 23:10, у дома №98 на улице Герцена произошло ДТП. 23-летний водитель «Лады-Гранты» при левом повороте не уступил дорогу электросамокату KUGOO, за рулём которого находился 24-летний молодой человек. Самокатчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает: выезжать на электросамокатах на дороги общего пользования можно с 14 лет. Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу нужно пешком, ведя самокат рядом. Категорически запрещено возить пассажиров и кататься в нетрезвом виде.