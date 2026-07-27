Под Вологдой 2 августа устроят парашютный фестиваль

Под Вологдой аэродром «Труфаново» готовится принять парашютный фестиваль. Он состоится 2 августа, в День ВДВ, и соберёт как опытных спортсменов, так и любителей. Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил, что на достигнутом останавливаться не планируют.

«Встретились с Кириллом Синяковым, мастером спорта России, членом команды Вологодской области по парашютному спорту. В 2027 году планируем провести Чемпионат России по парашютному спорту, посвящённый 880-летию города Вологды», — поделился мэр.

Турнир такого уровня пройдёт на Вологодчине впервые и обещает стать историческим событием. Ожидается приезд участников со всей страны. Нынешний же фестиваль развернётся на 8-м километре трассы Вологда — Дубровское и уже стал традицией.