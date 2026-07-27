Ранее судимая за убийство вологжанка снова схватилась за нож

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Вечером 24 июля в бытовке парка на улице Молодёжной в Вологде вспыхнула пьяная ссора. 61-летняя женщина и её знакомый распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. Дама схватила нож и нанесла мужчине множественные удары. Прохожие вызвали скорую, пострадавшего успели довезти до больницы. По версии следствия, женщина намеревалась убить, но довести задуманное до конца ей помешала вовремя оказанная медпомощь.

Выяснилось, что задержанная уже отбывала срок за убийство. Теперь ей вменяют покушение. Следствие готовит ходатайство об аресте.