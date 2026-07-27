Вологжанка попалась со шпаргалкой на ЕГЭ

18-летнюю жительницу Вологодского округа оштрафовали за попытку списать на ЕГЭ. Экзамен по обществознанию проходил в июне в одном из пунктов приёма экзаменов. Девушка заранее заготовила записи и справочные материалы, спрятав их в паспорте. Во время экзамена она долго отсутствовала в аудитории, а вернувшись, начала нервно перебирать страницы документа, обмахиваться им и отказалась показать паспорт организаторам.

В какой-то момент шпаргалки высыпались наружу. Работу аннулировали. На суде выпускница признала вину и объяснила, что самостоятельно справиться с заданиями не смогла. Суд назначил штраф — 3000 рублей.