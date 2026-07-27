Вологжане могут подать заявку на бесплатное обучение по поиску документов родственников

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Вологодские поисковики ведут прием заявок на обучение «Лаборатория семейного поиска: как установить судьбу защитника Отечества». Проект реализуется совместно с АНО «Наследие» | память, история, культура.

Проект для тех, кто хочет установить судьбу своего родственника — участника Великой Отечественной войны, разобраться в семейной истории: найти документы, восстановить боевой путь, уточнить место гибели или захоронения, понять сведения о службе, ранении, госпитале, плене или наградах.

Обучение продлится 6 месяцев: как работать с архивными документами, электронными базами данных и семейными материалами. Не просто слушать лекции, а шаг за шагом работать над установлением судьбы защитника Отечества.

- Программа обучения рассчитана на очное участие и будет проходить в Вологде с сентября. К участию в очной группе ПРИГЛАШАЮТСЯ жители Вологодской области старше 18 лет.

Возможно, организуют и дополнительные онлайн-встречи в рамках проекта.

Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ.

Чтобы подать заявку на участие, заполните анкету. Она поможет нам понять ваш поисковый запрос, оценить уже имеющийся опыт поиска и сформировать группу участников, которым проект будет наиболее полезен.

Заявки принимаются до 10 августа включительно, до 20 августа будут отправлены подтверждения участникам, которые пройдут отбор.

Заполнить заявку можно по ссылке: forms.yandex.ru/u/6a3148cf...

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.