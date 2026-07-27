Вологодские поисковики совершили 48 экспедиций, установили 60 имен павших бойцов

За 14 лет вологодские поисковики нашли останки более 1000 бойцов Красной Армии. Вологодские поисковики отметили свое 14-летие. Мероприятие прошло в Музее истории вологодской полиции областного Управления МВД. Как рассказала председатель МОО «ВОП» Ирина Метёлкина,за прошедшие годы членам межрегиональной общественной организации сделано немало.

Межрегиональная общественная организация «Вологодское объединение поисковиков» с 2012 года активно занимается патриотическим воспитанием граждан.

«На сегодняшний день силами объединения проведены 48 поисковых экспедиции в Вологодской, Ленинградской областях, Республике Карелии, участие в которых приняли свыше 1800 вологжан», – назвала цифры Ирина Метёлкина.

В ходе экспедиций найдены и с воинскими почестями похоронены 1009 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Установлены 60 имен, сообщает ИА "Вологда Регион".