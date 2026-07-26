В Вологодской глубинке возводится пятиярусный иконостас

Фото: https://vologda-mitropolia.ru/

Пятиярусный иконостас возводят в Верховажском округе. В храме Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Чушевицы возводят деревянный пятиярусный иконостас высотой более пятнадцати метров.

Как сообщает сайт митрополии, это "поистине величественное сооружение становится плодом сплочения многих неравнодушных жителей Чушевиц и всего района".

Храм этот каменный, пятиглавый, построен за пять лет и освящен в 1807 году.

Трагична история храма в советское время. Его закрыли в 1918 году. Колокола сняли и отправили по реке Ваге в Архангельск, но плот попал в водоворот, перевернулся, и колокола утонули.

Последние настоятели храма, священники Василий Смирнов и Алексей Спасский, были репрессированы в 1937 году.

А в здании храма размещались склад, мастерские машинно-тракторной станции, так что здание значительно изменилось и частично разрушилось.

Возрождение храма началось весной 2017 года.

Были проведены работы по очистке территории, восстановлению крыши алтаря, укреплению фундамента и стен, установке новых окон и дверей. В 2021 году над храмом были установлены позолоченные купола и кресты.

25 июня 2021 года настоятель храма иерей Евгений Коротин освятил вновь изготовленные купола и кресты, а на следующий день их водрузили на место.