Вологодское мороженое отправилось в Монголию

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что успешно прошла контроль очередная партия вологодского мороженого. Так что ведомством выдан ветеринарный сертификат на 13,5 тонны холодного лакомства, предназначенного для отправки в Монголию.

Самыми популярными позициями в партии стали пломбир в вафлях, общий вес которого составил 5,5 тонны, и сливочное мороженое с карамелью и арахисом в шоколадной глазури общим весом 1,6 тонны.

Всего с начала 2026 года из Вологодской области в Монголию экспортировано 109 тонн мороженого.

Называется еще одна цифра: всего за первое полугодие 2026 года на экспорт отправлено 300 тонн вологодского мороженого.

Напомним, по итогам минувшего года зарубежный экспорт вырос более чем в четыре раза. Это направление развивается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».