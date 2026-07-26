В Череповце реставрируют главный духовный символ города

В Воскресенском соборе Череповца ведутся реставрационные работы.

Первый этап реставрации включает укрепление фундамента, восстановление фасадов, ремонт кровли и барабанов, сохранение старинных интерьеров.

Власти и духовенство обратились к горожанам с просьбой поддержать восстановление собора. Все желающие могут внести посильный вклад в сохранение святыни, сделав пожертвование на официальном сайте храма.

Напомним, ранее на этом месте располагался Воскресенский монастырь, основанный в 14 веке. Пятиглавый собор возвели в середине 18 столетия. Росписи выполняли местные художники. После революции богослужебная деятельность прекращалась. В годы Великой Отечественной войны помещения использовали под мастерскую. Но по окончании войны зданию сразу вернули первоначальное значение.