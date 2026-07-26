В Вологде продается дом у самой реки

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Вологодская городская Дума намерена продать дом № 189 на Набережной VI армии.

Приватизируется двухэтажное нежилое здание площадью 370,7 квадратных метра на земельном участке площадью 5,74 соток. Лот предлагается по цене 3 миллиона 803 тысячи 780 рублей.Проект решения уже опубликован на её интернет-портале.

Из них 63 тысячи 780 рублей (с учётом НДС) – это цена дома, а 3 миллиона 740 тысяч рублей (без НДС) – цена земельного участка.

Есть и обременения - земельный участок нужно использовать в соответствии с Водным кодексом РФ, а часть участка – в соответствии с постановлением правительства России от 31 октября 2024 года № 1459 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», сообщает портал Город Во.