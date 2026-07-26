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НовостиОбщество26 июля 2026 18:09

Местная жительница спасла чужие жизни на вытегорской трассе

Источник:kp.ru
Погибший лось лежал на проезжей части. Фото со страницы Валентины Голик Пашковой.

Погибший лось лежал на проезжей части. Фото со страницы Валентины Голик Пашковой.

Жительница Вытегры на машине возвращалась из деревни домой и на 329-м километре трассы Вологда – Медвежьегорск внезапно увидела прямо перед собой сбитого лося. Судя по всему, животное только что было сбито автомобилем, а его водитель скрылся с места аварии.

«Сбитый лось лежал на проезжей части дороги. Видимость была плохая, по обочинам туман. Остановилась буквально в метре от лося. АБС сработало хорошо, и скорость у меня была небольшая. Иначе бы проехали через лося, и могло выкинуть с дороги», — написала Валентина об инциденте ВКонтакте.

Женщина вызвала ДПС и до прибытия инспекторов дежурила на дороге, предупреждая проезжающие машины об опасности на трассе. С большой долей вероятности Валентина спасла ехавших за ней водителей от верного ДТП, сохранив не только их авто, но и здоровье и жизни.