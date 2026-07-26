Местная жительница спасла чужие жизни на вытегорской трассе

Погибший лось лежал на проезжей части. Фото со страницы Валентины Голик Пашковой.

Жительница Вытегры на машине возвращалась из деревни домой и на 329-м километре трассы Вологда – Медвежьегорск внезапно увидела прямо перед собой сбитого лося. Судя по всему, животное только что было сбито автомобилем, а его водитель скрылся с места аварии.

«Сбитый лось лежал на проезжей части дороги. Видимость была плохая, по обочинам туман. Остановилась буквально в метре от лося. АБС сработало хорошо, и скорость у меня была небольшая. Иначе бы проехали через лося, и могло выкинуть с дороги», — написала Валентина об инциденте ВКонтакте.

Женщина вызвала ДПС и до прибытия инспекторов дежурила на дороге, предупреждая проезжающие машины об опасности на трассе. С большой долей вероятности Валентина спасла ехавших за ней водителей от верного ДТП, сохранив не только их авто, но и здоровье и жизни.