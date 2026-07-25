Молнии наделали делов на Вологодчине

В деревне Силинская Верховажского округа молния ударила в частный жилой дом. К счастью, соседи заметили дым, идущий из-под крыши здания, и позвонили в МЧС. Приехавшие пожарные быстро потушили огонь, однако тот успел повредить внутреннюю отделку стены и потолок на кухне дома. Люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что в селе имени Бабушкина от удара молнии пострадали сетевые приборы. А неподалеку на пожар выезжали специалисты: молния попала в сосну, растущую в посёлке Юрманга Бабушкинского округа. Дерево загорелось, но ее сумели спасти.

При появлении грозового облака нужно обесточить электроприборы и отключить сетевые кабели, — предлагают специалисты.

А хвойные деревья легко воспламеняются , так что выращивание их в населённых пунктах увеличивает риски пожаров.

Лучшая защита от молнии - молниеотвод.