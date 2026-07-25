Вологжанин установил рекорд в эстафете

Вологжанин установил рекорд Чемпионата России. Данил Росляков завоевал «золото» в эстафетном беге 4х100 метров в составе второй команды Санкт-Петербурга.

Четверка спортсмены преодолели дистанцию за 39,47 секунд. Спортсмены улучшили предыдущий лучший показатель на 8 сотых: ранее рекорд составлял 39,55 секунды.

Чемпионат России по легкой атлетике в 2026 году проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге. В нем соревнуются 770 атлетов из 67 регионов, сообщает ВО!Спорт | Спортивный медиаофис Вологодской области.