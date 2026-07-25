Мария Шукшина поблагодарила вологжан за память об отце

В Вологде открыли памятник Василию Шукшину у кинотеатра "Ленком". Мероприятие состоялось в день, когда Василию Макаровичу исполнилось бы 97 лет.

Бронзовая фигура во весь рост установлена у кинотеатра, где в 1974 году впервые показали «Калину красную». На открытие памятника присутствовал народный артист Андрей Мерзликин. Дочь писателя и режиссера, Заслуженная артистка России Мария Шукшина записала видеообращение, его опубликовал в своих социальных сетях губернатор Георгий Филимонов.

Она горячо поблагодарила вологжан: «Спасибо вам большое, дорогие, милые люди, как говорил папа, за память и любовь к моему отцу Василию Макаровичу Шукшину. Я считаю, что открытие такого памятника имеет важнейшее, глубинное значение для нашего народа. Символы — это реперные точки государственной и социальной самоидентификации, это то, что работает на подсознании. Именно они дают нам общие для всех нравственные ориентиры и устои».

Глава региона Георгий Филимонов прокомментировал публикацию видео: он подчеркнул важность происходящего события для всей области и поблагодарил Марию Васильевну за доверие, искренние слова и высокую оценку памятника.

Напомним, памятник Василию Шукшину установлен у кинотеатра «Ленком».