Глава Вологды посетил АЗС и прокомментировал ситуацию

Утром 25 июля глава Вологды Сергей Жестянников объехал заправочные станции. Он зафиксировал отсутствие очередей и пробок у АЗС. Он подчеркнул, что нормализация обстановки стала результатом комплекса мер, среди них - договоренности на уровне региона, а также работа волонтеров.

Глава города добавил, что тяжелая ситуация позади.

«Ситуация на АЗС значительно улучшилась. Утром сам заезжал заправиться, очередей нет. Нет длинных пробок у АЗС. Это стало возможным благодаря договорённости губернатора Георгия Филимонова с нефтяными компаниями, в рамках которой в наш город увеличили поставки бензина и дизтоплива. Это и результат практически круглосуточных дежурств волонтёров на АЗС, которые помогали посетителям, координировали потоки. Благодарю каждого, кто своим ежедневным трудом помогал нашим водителям. Тяжёлая ситуация позади», - прокомментировал Сергей Жестнников в своих соцсетях.