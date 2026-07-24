В Череповце продавали алкоголь в неурочное время

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В Череповце полицейские изъяли более 400 единиц алкогольной продукции. В одном из магазинов на ул. Мира участники рейда выявили нарушения законодательства при продаже и реализации алкогольной продукции.

Установлено что представители торговой точки проводили товар через ЕГАИС в установленное законом время, а позже реализовывали алкогольную продукцию потребителям в запрещенное время.

Полицейские выяснили, что 431 единица алкогольной продукции общим объёмом 152,15 литра была проведена через кассовый аппарат в течение короткого времени и хранилась в помещение до полной ее реализации. Правоохранители изъяли алкоголь.

В отношении продавца - женщины 1977 г.р. составлен административный протокол по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

В отношении директора торговой точки - мужчины 1963 г.р. и юридического лица возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции).

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и собирают материал по факту нарушения ст. 14.19 КоАП РФ (Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В дальнейшем он будет передан в Министерство экономического развития Вологодской области для принятия решения.