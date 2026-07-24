Старинное Кубенское под Вологдой приглашает на День села

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25 июля село Кубенское станет центром большого летнего праздника - здесь пройдет День села. В программе - традиционная ярмарка «Кубенский торжок», она объединит ремесленников и фермеров, а также артистов.

С самого утра в центральном парке откроются торговые ряды с изделиями местных мастеров, натуральными фермерскими продуктами и домашней выпечкой. Гостей ждут концертные выступления, народные гуляния, интерактивные площадки, выставка оружия, аттракционы и активности для всей семьи.

Для детей и молодежи подготовлены мастер-классы, финансовая ярмарка, программы «Движения первых», богатырские состязания, праздник красок и пенная дискотека. Вечером праздник завершится большой дискотекой с участием шоу-дуэта «ОБАDVА», сообщает администрация округа.

Гостей приглашает познакомиться с историей Кубенского в краеведческом музее имени Валерия Гаврилина. В течение дня будут организованы экскурсии по экспозиции, а также пешеходные прогулки по старинному селу.

Программу подготовила и Центральная библиотека имени В. М. Лукиной. С 11:00 начнет работу «Библиотечный бульвар», где посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению свечей из вощины и росписи гипсовых фигурок, познакомиться с книжными и краеведческими выставками, приобрести сувениры и печатную продукцию. В 13:30 состоится подведение итогов окружного конкурса «Край, что сердцу дорог», а также литературная программа, посвященная истории, природе и традициям Вологодчины.

В течение дня также будут работать выставка оружия, аттракционы, площадки «Движения первых», мастер-класс по гиревому спорту и детская финансовая ярмарка.