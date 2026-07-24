Под суд попали работники промпредприятия, обвиненные в мошенничестве

Работники предприятия в Череповце обманули родное предприятие и предстали перед судом.

Мировой судья рассмотрел два уголовных дела - работники промпредприятия обвинялись в мошенничестве.

41- и 34 летний мужчины, ранее проживавшие за пределами города Череповца, получали ежемесячную денежную выплату за проезд до места работы и обратно. Но затем они переехали в город, но продолжили получать выплаты, так как не уведомили работодателя о переезде.

Материальный ущерб был нанесен в размере 6 090 рублей и 4 494, 70 рублей.

Органом предварительного расследования их действия были квалифицированы по ч.1 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

В ходе судебного разбирательства от представителя потерпевшего и от самих подсудимых поступили ходатайства о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон. Представитель потерпевшего подтвердил, что имущественный ущерб в полном объеме возмещен подсудимыми.

Государственный обвинитель относительно прекращения уголовного преследования не возражал.

Принимая решение, мировой судья учел совокупность обстоятельств: положительные характеристики подсудимых по месту работы, свидетельствующие об их добросовестном отношении к трудовым обязанностям, факт полного возмещения причиненного ущерба, а также поступившие ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. На основании изложенного судьей вынесены постановления о прекращении уголовных дел.

Постановления в настоящее время не вступили в законную силу и могут быть обжалованы участниками процесса.