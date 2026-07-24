Задержан подозреваемый в убийстве девушки-продавца в центре Вологды

Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

24 июля Вологодский городской суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 25-летней девушки, совершенном в 2009 году.

42-летнего жителя Архангельской области обвиняют за убийство из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в сентябре 2009 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к торговому павильону на улице Мира в городе Вологде, вооружился ножом, зашел внутрь и нанес продавцу множественные колото-резаные ранения.

25-летняя девушка скончалась на месте происшествия. После этого подозреваемый похитил товар и 6 тысяч рублей и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), которое впоследствии неоднократно приостанавливалось.

В июле 2026 года предварительное следствие возобновлено, а действия неустановленного лица переквалифицированы на п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ - .

23 июля 2026 года мужчина был задержан и допрошен в качестве подозреваемого.