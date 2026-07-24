Судимый череповчанин избил прохожего и пытался снять с него золотые кольца

Все художества попали на камеру наблюдения.

В Череповце сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в разбое. В полицию позвонил очевидец. Он рассказал о драке между мужчинами на одной из остановок на ул. Сталеваров.

На место выехали сотрудники полиции. Они задержали ранее судимого череповчанина 1999 г.р.

В отделе полиции выяснилось, что задержанный вместе со своим знакомым прогуливался по ул. Сталеваров. Проходя мимо автобусной остановки, они вступили в словесный конфликт с группой молодых людей. В ситуацию вмешался проходивший мимо мужчина 1963 г.р., который сделал участникам конфликта замечание. В итоге задержанный нанес этому череповчанину удар в лицо, а затем повалив на землю, продолжил наносить удары ногами.

Налетчик также попытался снять с череповчанина золотые кольца, но не смог. Пострадавшему пришлось обратиться в медицинское учреждение.

По данному факту Следственным управлением УМВД России «Череповец» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Злоумышленник пока заключен под стражу.