Мужчина обокрал соседа по квартире и попытался скрыться в Ярославле

В Вологде полицейские задержали воришку - он попался на краже двух мобильных телефонов и банковской карты у соседа по квартире.

Мужчина 1994 г.р. рассказал, что проживал в квартире на ул. Сухонской со своим приятелем. Днем он уснул, а вечером обнаружил, что соседа нет дома, вместе с ним пропали 2 мобильных телефона и банковская карта. Заявитель оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

Сыщики задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина 1993 г.р. не только украл вещи у своего соседа по квартире, но и снял с его банковской карты 280 тысяч рублей.

Он уже сознался в содеянном. "Свои действия он объяснил тем, что днём ранее другой знакомый угрожал ему расправой. Испугавшись за свою жизнь, вологжанин решился на кражу и смену места жительства. Он незаметно забрал имущество соседа по квартире, с похищенной карты снял сбережения потерпевшего, которые остались после гибели его матери, и купил билет до Ярославля. Там он арендовал квартиру, купил ноутбук и новый мобильный телефон", - сообщает пресс-служба УМВД области.

Общий ущерб составил 320 тысяч рублей.

Полицейские изъяли у злоумышленника два телефона, ноутбук и остатки денежных средств.

В отношении мужчины следственным отделом №3 СУ УМВД России «Вологда» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба), а также ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счёта). Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.