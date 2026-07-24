Черного лесоруба задержали в глубинке Вологодской области

Фото: УМВД области.

На Вологодчине поймали черного лесоруба. Незаконную рубку лесных насаждений мужчина вел в 15 км от с. Рослятино Бабушкинского округа.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, полицейские задержали местного жителя 1990 г.р.. Всего он успел спилить 24 ели и 1 березу. Объем составил 23,66 кубометров. Спиленные деревья злоумышленник трелевал на принадлежащем ему тракторе МТЗ-82.

Лесному фонду Российской Федерации мужчина причинил материальный ущерб в размере 322 тысяч рублей.

В ходе осмотра были изъяты бензопила, трактор МТЗ-82 и отрезы незаконно спиленных деревьев, находившиеся на погрузочной площадке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.