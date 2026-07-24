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НовостиОбщество24 июля 2026 12:38

Гонки на аквабайках пройдут в Кириллове на Сиверском озере

Победителей ждут подарки и Кубок губернатора Вологодской области
Источник:kp.ru
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Гонки на аквабайках пройдут у стен Кирилло-Белозерского монастыря 25 июля. В них примут участие профессионалы и любители. Заезды состоятся на Сиверском озере.Они станут частью всероссийского мотофестиваля. Мероприятия на городском пляже Кириллова продлятся с 10 до 22 часов, сам мотофестиваль торжественно откроется в 16 часов.

Все участники гонок на аквабайках освобождены от стартовых взносов, но победителей ждут престижные трофеи, памятные подарки и Кубок губернатора Вологодской области по водно-моторному спорту.

Регистрация спортсменов уже доступна, регламент и сведения о классах техники опубликованы в официальном сообществе Центра технических видов спорта «Сивер» ВКонтакте.