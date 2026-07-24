На вологодских дорогах с начала года произошло 109 встреч автомобиля с лосем

В Главном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области сообщили, с начала года в регионе зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий с участием животных.

Из них 109 наездов наездов на лося, еще по одному встречи с кабаном и бурым медведем.

По данным ведомства, наиболее опасными в этом отношении являются Вологодский, Устюженский, Череповецкий и Шекснинский округа. На дорогах этих муниципалитетов водителям нужно быть особо внимательными, снижать скорость и проявлять повышенную осторожность.

Для предотвращения аварий с животными в регионе вдоль наиболее загруженных трасс оборудовано более 200 километров защитных ограждений, но это не панацея.

На многих участках дорог установлены предупреждающие дорожные знаки «Дикие животные», их не следует игнорировать: около 60 % подобных аварий происходят именно в зоне их действия.

При появлении животного вблизи дороги водителям советуют не совершать резких манёвров, плавно снизить скорость и быть готовыми к возможному выходу зверя на дорогу.