Ребенок разбился на питбайке, отвечать будет взрослый

14 июля 2026 года женщина разрешила своему 13-летнему сыну покататься на питбайке по улице Центральной в поселке Мирный Вытегорского округа. Ребенок не справился с управлением, упал и получил тяжелые травмы.

Кирилловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении ее. 45-летнюю жительницу Вытегорского округа подозревают в преступлении по статье 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни).

Ребенка санавиацией доставили из Вытегры в Вологду, в областную детскую клиническую больницу. Он и сейчас проходит стационарное лечение.

За предоставление ребенку питбайка злоумышленнице грозит от 50 тысяч до 80 тысяч рублей штрафа или до одного года лишения свободы, рассказали нашему информагентству в областном управлении СКР.