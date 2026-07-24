На Вологодчине продолжатся дожди но будет теплее

Вологодчину в выходные ждет неустойчивая погода. Местами - грозы. Так что июль продолжает ставить рекорды по количеству дождей. Температура будет повышаться и в понедельник столбики термометров могут подняться до +30 градусов.

В ближайшие дни погоду на Вологодчине будет определять южный циклон, центр которого смещается по восточной части региона.

В субботу, 25 июля, в зоне атмосферных фронтов (в центре и на востоке) ожидаются кратковременные дожди и грозы. На западе осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит от +8°С на западе до +15°С на востоке, днем воздух прогреется до +20...+25°С.

В воскресенье, 26 июля, влияние циклона сохранится на востоке области — там продолжатся дожди с грозами. Центральные и западные районы останутся без существенных осадков. Ночью будет +11...+16°С, днем потеплеет до +21...+26°С.

В понедельник, 27 июля, к региону подойдет следующий циклон с юга. Ночью дожди пройдут местами, а днем неустойчивая погода охватит большую часть территории. Ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных восточных округах — ливни и грозы. Температура днем по западу и центру составит +20...+25°С, тогда как на крайнем востоке воздух прогреется до +30°С.

По данным метеостанций, с начала месяца на территории области выпало от 91% до 153% осадков от средних многолетних значений. Абсолютным лидером стала Вожега, где на 24 июля зафиксировано 175 мм осадков — это 219% от месячной нормы.