Череповчанин избил бывшего супруга жены обрезком трубы и был осужден

Череповецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу, в котором фигурируют любовный треугольник, многолетние преследования и металлическая труба.

43-летний череповчанин признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью 59-летнему потерпевшему.

Супруга потерпевшего ушла к более молодому его товарищу. в 2022 году они поженились. Но экс-супруг не мог смириться, периодически преследовал их, пытался спровоцировать драки, оскорблял, вел себя агрессивно.

11 мая 2025 года около 5 утра потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру бывшей супруги. Супруг прогнал незваного гостя, однако спустя полтора часа тот вновь явился.

Выведенный из себя супруг избил бывшего металлической трубой, нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу. И даже после того как тот упал, он продолжил наносить удары.

В результате у бывшего супруга перелом костей носа, перелом нижней трети левой локтевой кости, который расценен как вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья.

Действия подсудимого квалифицированы п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. От дачи подробных показаний в суде он отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, но в ходе следствия подтвердил, что наносил удары именно из-за давней личной неприязни и страха за супругу.

Череповецкий городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами не только признание вины, наличие двоих несовершеннолетних детей и состояние здоровья близких родственников подсудимого, но и аморальность поведения самого потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Суд указал, что попытка прийти в состоянии опьянения в 5 утра к замужней женщине, проникновение в чужую квартиру и последующее поведение потерпевшего прямо противоречат нормам морали и спровоцировали подсудимого. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.