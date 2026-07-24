В Вологде 25 июля перекроют проезд в центре города

25 июля в Вологде движение транспорта на нескольких центральных улицах будет ограничено. По городу пройдет колонна Всероссийского мотопробега, в котором примут участие более 200 байкеров.

Изменится схема движения в районе улиц Пушкинской, Марии Ульяновой и Герцена. Проезд будет перекрыт с раннего утра.

Мотопробег Москва — Вологда — Кириллов — Ферапонтово приурочен к празднованию Дня Крещения Руси. Маршрут повторяет исторический путь преподобных Кирилла и Ферапонта, которые приняли постриг в московских монастырях, а затем основали Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри.

В связи с прохождением мотоколонны и проведением ряда запланированных мероприятий в период с 10:00 до 21:00 будет ограничено движение транспорта на перекрестках улиц Конева, Герцена, Марии Ульяновой, Чехова, Галкинской, Пошехонского шоссе, Железнодорожной, Чернышевского, Сергея Орлова, Мира, Пушкинской и Козлёнской.

С 06:00 до 13:00 будет полностью закрыто движение транспорта на улицах Пушкинской на участке от улицы Герцена до улицы Марии Ульяновой, на улице Марии Ульяновой от улицы Герцена до улицы Чехова и на улице Герцена на участке от улицы Мира до улицы Предтеченской.

С 06:00 до 21:00 будет закрыто движение на улице Пушкинской на участке от улицы Герцена до Козлёнской и на улице Сергея Орлова на участке от Торговой площади до Кремлёвской площади.

В связи с мероприятиями 25 июля с 06:00 до 13:00 изменятся некоторые маршруты общественного транспорта: автобусы №1, 9, 12, 19, 27, 36, 37, 45 и 48 направят в объезд по улицам Предтеченская, Чехова, Мира и Октябрьская в зависимости от направления движения.