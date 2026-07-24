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НовостиЭкономика24 июля 2026 8:28

Конфискованное в Череповце пиво с трудом поместилось в "Газель"

Оно признано нелегальным
Источник:kp.ru
Холодильники тоже пришлось опустошить.

Холодильники тоже пришлось опустошить.

В Череповце конфисковали алкоголь из торговой точки. Там прошел совместный рейд специалистов Министерства экономического развития, промышленности и торговли Вологодской области, УМВД города Череповца и мэрии.

Процесс изъятия пивной продукции произошел в одной из торговых точек на улице Ленина, 141. Выяснилось, что торговля шла без фиксации товара в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Это грубое нарушение федерального законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.19 КоАП РФ (нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Весь обнаруженный товар признан нелегальным. Его изъяли. Как сообщается, для вывоза пива из торговой точки потребовалась «ГАЗель».