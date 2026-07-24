Женщина на иномарке сбила мотоциклиста на ночной улице Вологды

Фото: отдел Госавтоинспекции УМВД России "Вологда".

На ночной улице Вологды погиб молодой мотоциклист. В 23:47 на улице Северной у дома 25 произошло смертельное ДТП. Погиб 22-летний байкер.

По предварительным данным Госавтоинспекции, за рулем иномарки была женщина 1991 года рождения. Она на автомобиле «Шкода Октавия» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу мотоциклу «BAJAJ Pulsar». Мотоциклом управлял мужчина 2004 года рождения.

От удара мотоцикл откинуло на стоящий грузовик «Хендай», затем - в «МАЗ».

В результате травм байкер скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.