Вологодский губернатор раскрыл свои доходы

Информацию о доходах главы региона опубликовала Центральная избирательная комиссия. Выяснилось, что в 2025 году Георгий Филимонов заработал 7,9 млн рублей.

Это меньше, чем перед предыдущими губернаторскими выборами. Как сообщает «Коммерсант», 2023-м в его декларации в избирком значилась сумма на 945 тысяч больше. Источников дохода было два: администрация губернатора области и Российский университет дружбы народов, где он преподавал.

Из недвижимости тогда имелись две квартиры в Москве. Среди движимого имущества Cadillac Escalade GMT926 2008 года и Mercedes-Benz ML350 2005 года. Мотоцикла, который недавно привлек внимание Ксении Собчак, в документе не значилось.

Перед выборами Филимонов держал в банках 1,2 млн рублей. Сейчас накопления увеличились до 1,7 млн рублей.

Напомним, сведения о финансах и имуществе чиновников и депутатов перестали публиковать в России после 2023 года. Сейчас чиновники должны отчитываться лишь в некоторых случаях, например, при наличии крупных сделок.