Копия скульптуры «Воин-Освободитель» будет установлена в Вологде

Власти Вологодской области приняли решение установить в регионе копию монумента «Воин-Освободитель». Об этом рассказали в Министерстве информационной политики области.

Жители Вологды также смогут увидеть этот символ Победы. Место размещения копии пока не определено. 11 лет назад, в год 70-летия Победы, немецкие власти запретили байкерам из мотоклуба «Ночные волки» посетить парк 9 мая. В ответ мотоциклисты изготовили копию скульптуры и установили ее у посольства Германии в Москве. Она простояла сутки, усыпанная цветами.

Напомним, «Воин-освободитель» — монумент, посвящённый советским воинам, павшим в боях за Берлин, расположенный в Трептов-парке в Берлине. Это один из трёх главных советских военных мемориалов в городе вместе с мемориалами в Панкове и Тиргартене.

Идея памятника в Трептов-парке принадлежит маршалу Клименту Ворошилову - он предложил создать памятник в память о павших героях. В конце 1946 года в Москве выставили 30 лучших проектов. Решающий голос принадлежал Иосифу Сталину.

8 мая 1949 года монумент был торжественно открыт советским комендантом Берлина генерал-майором А. Г.Котиковым.

В 1946–1947 годах останки советских воинов, погибших в боях за Берлин, перенесли из многочисленных братских могил в Трептов-парк. Было перезахоронено более 7000 тел, из них более половины неизвестных.

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