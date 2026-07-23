Работодатель из Верховажья попал под статью

В Верховажье возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. Работнику верховажской коммерческой организации не выплачивали свыше двух месяцев заработную плату в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, материальный ущерб, превысивший 160 тысяч рублей, допущен со стороны директора организации, осуществляющей деятельность по обращению с бытовыми отходами, из-за направления причитающихся работнику денежных средств на иные цели.

В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, а также предприняты меры к восстановлению нарушенных трудовых прав работника.

Ход расследования находится на контроле в областном аппарате ведомства.