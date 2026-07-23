В Вологде на строительстве моста травмирован рабочий

На Некрасовском мосте в Вологде произошло ЧП: рабочему оторвало ноги. Это не первый случай.

Несчастный случай произошел 23 июля на стройке Вологды.

О ЧП сообщает Telegram-канал «ПривидеЛося».

В начале рабочего дня, около восьми часов утра, автомобиль с краном сорвался с одной из подпорок. От удара о землю у крана взорвалось заднее колесо, взрывом травмирован мимо проходивший рабочий.

На место выехали медики,

Сообщается, что у мужчины оторвало ноги, он потерял сознание и помещен в реанимацию.

Официального сообщения о ЧП также пока нет.

Напомним, в начале года на этой же стройке в результате падения подпорной стены погиб 59-летний рабочий.