Вологжанин запасся топливом и устроил пожар

Фото: МЧС.

Вологжанин запасся бензином и погорел. Он получил ожоги.

ЧП случилось около 16:30 в среду, 22 июля, в Кадуе. В одном из боксов гаражного кооператива «Энергетик-2» начался пожар. На место выехали пожарные - 9 человек и 2 единицы техники. Пламя охватило весь бокс.

Поврежден прицеп.

64-летний мужчина пояснил, что хранил в гараже канистры с топливом. Когда стал переливать бензин в другую емкость при помощи шланга, произошло воспламенение.

Пенсионер обжёг руки, ему потребовалась помощь медиков.

«Предварительной причиной пожара стал разряд статического электричества при переливании бензина в закрытом помещении. Из-за трения топлива о стенки пластиковой тары и о внутреннюю поверхность шланга накапливался статический заряд. Поскольку пластик — диэлектрик, он не способен отводить этот заряд, в отличие от металла. В определенный момент искра воспламенила пары бензина, что и привело к возгоранию. Это яркий пример того, насколько опасны бытовые манипуляции с легко воспламеняющимися жидкостями», - рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кадуйскому округу.

МЧС напоминает, что согласно пункту 209 Правил противопожарного режима в РФ, в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрещается хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла. За нарушение предусмотрены штрафы: 5-15 тысяч рублей для граждан, 20-30 тысяч рублей — для должностных лиц, 300-400 тысяч рублей — для юрлиц.