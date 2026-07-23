В Вологде откроется памятник Василию Шукшину

-

Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде. Мероприятие пройдет 25 июля, начало в 10.00.

Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Ленком» на ул.Пушкинской. Она изготовлена на средства федеральной субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

Режиссёр, актёр и писатель Василий Макарович Шукшин часто бывал в Вологде - общался с писателем Василием Беловым, был проездом в его деревню Тимониху Харовского района и в Белозерск, где снял «Калину красную». В фильме снимались местные жители. В кадре остались окрестности Белозерска.

Премьера фильма прошла в Вологде в кинотеатре «Ленком» в 1974 году. Кинокартину в тот год посмотрели 62,5 млн зрителей по всей стране.

После открытия памятника всех вологжан пригласят на просмотр «Калины красной» на большом экране. Начало в 11.00. Вход свободный.