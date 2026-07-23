Ребенок погиб на реке Суда в Вологодской области

В Вологодской области погиб ребенок. Трагедия произошла днем 22 июля в деревне Малая Рукавицкая Кадуйского округа. Девочка купалась в реке Суда. В какой-то момент она ушла под воду.
Тело передали полиции.
По данным СУ СКР по Вологодской области, 52-летняя женщина оставила дочь без присмотра. Родственники там находились на отдыхе у знакомых.
По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело по поручению главы регионального ведомства Геннадия Яшина.
Следователи осмотрели место происшествия. Ведутся следственные действия, чтобы установить все причины трагедии.