На Вологодчине почти 60 человек незаконно подключились к электроэнергии

У потребителей отключили свет за долги, а они взяли и подключились.

С начала года специалисты Северной сбытовой компании выявили 59 подобных фактов. Им, самовольно вернувшим себе электричество, грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

На злоумышленников документы переданы в правоохранительные органы. К ответственности привлекли уже 10 потребителей — им придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей штрафа.

Больше всего нарушителей выявлено в Череповце — 42 человека. Есть нечестные люди в Вологде, Кириллове, Харовске и Бабаеве.

Во избежание отключения электроэнергии нужно контролировать показания и вовремя оплачивать счета.