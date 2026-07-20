Мужчина без прав разбился на мотоцикле на востоке Вологодчины

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ДТП случилось 18 июля в поселке Добрынино Великоустюгского округа - разбился мотоциклист. По предварительным данным ГИБДД, ЧП случилось утром, около десяти часов. 39-летний мужчина на мотоцикле не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в гараж. Он погиб на месте до прибытия медиков скорой.

Травмы различной степени тяжести получила пассажирка.

По словам ГАИ, у погибшего не было водительского удостоверения, оба ехали без шлемов.

Как сообщает «СМ Великий Устюг», сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Всего с 17 по 19 июля в Вологодской области случилось 11 аварий. В них 1 человек погиб и 12 пострадали, в том числе, четверо детей. 80 человек сели за руль автомобиля, не имея водительских прав.