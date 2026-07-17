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НовостиОбщество17 июля 2026 7:31

На Вологодчине жители деревни сами сделали себе дорогу

Источник:kp.ru

На Вологодчине жители деревень сами делают дорогу.

В деревне Романово Череповецкого округа жители улицы Радужной объединились, чтобы привести в порядок дорогу. Как пишет ВКонтакте глава муниципалитета Николай Сальников, они за свои средства приобрели материал для подсыпки, муниципальное предприятие предоставило технику. А жители и сами вышли на работы, помогали вручную.

По словам Николая Сальникова, в результате появилось 800 метров подсыпанной и отгрейдированной дороги.

Недавно так же жители в деревне Карпово.

Глава поблагодарил жителей: «Благодарю жителей улицы Радужной за инициативу и труд, сотрудников ЦКОД - за помощь техникой.