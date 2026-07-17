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НовостиОбщество17 июля 2026 6:48

В Вологде произошел пожар в гаражном кооперативе

Источник:kp.ru

В Вологде вечером, около 21 часа, 16 июля горел гараж в кооперативе «Ленинградский» на Окружном шоссе. На место выезжали 10 человек и две единицы техники.

Как сообщает МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Повреждена внутренняя отделка помещения, сгорели находившееся в гараже вещи. По всей вероятности, к возгоранию привел аварийный режим работы электрической сети.

Как опасаются владельцы гаражей, пожаров может быть больше и они могут быть более разрушительными - некоторые создают и хранят в кооперативе запасы топлива.