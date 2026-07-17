На Вологодчине сгорели два частных дома с банями

На Вологодчине сгорели частные дома. Первый случай произошел в деревне Гавино Череповецкого округа. Выгорело 140 квадратных метров: уничтожены дом, сарай, амбар, беседка, кровля бани. На тушение выезжали 9 человек и 4 единицы техники. Причиной стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Ночью 17 июля пожарные выезжали в череповецкое садовое товарищество ЧМХС. Там горел одноэтажный частный дом с мансардным этажом, пристроенной верандой, дровяником и баней внутри. Пламя распространилось на площадь 146 квадратных метров. Сгорели дом и имущество, повреждён дровяник. Причины происшествия предстоит установить специалистам госпожнадзора.

Всего за минувшие сутки в Вологодской области зафиксировано 7 пожаров. Обошлось без жертв и пострадавших.