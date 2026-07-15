Предприимчивые жители Вологды снимали медь со снегоуборочного поезда

Фото: пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте

Транспортная полиция направила в суд дело о краже цветного металла. Схему начал 38-летний вологжанин: проник на стоянку спецтехники в Вологде, разобрал силовой генератор снегоуборочного поезда и сдал медную обмотку статора в металлолом, заработав больше 90 тысяч рублей. Затем вдохновился и позвал 51-летнего приятеля. С инструментами они ещё несколько раз наведывались к тому же составу, демонтируя обмотку тягового электродвигателя. Добычу сбывали в пункты приёма, деньги делили пополам.

Общий ущерб транспортной компании превысил 300 тысяч рублей. Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Подробности сообщила пресс-служба Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.