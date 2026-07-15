Глава Вологды учит местных жителей выбрасывать мусор

Со страницы Сергея Жестянникова

Глава Вологды Сергей Жестянников опубликовал в соцсетях запись с камер наблюдения, на которой женщина отправляет пакеты с бытовыми отходами в отсек для крупногабаритного мусора. Рядом стояли абсолютно пустые баки для ТКО, но открывать крышку ей не захотелось — куда проще кинуть сверху. По словам градоначальника, такая картина повторяется регулярно.

Жителям напоминают: КГО — это строго для мебели, техники и прочих крупных вещей. Пищевые остатки и обычный мусор должны попадать в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. От соблюдения этого элементарного правила зависит и чистота площадок, и бесперебойная работа коммунальщиков. При этом ТКО вывозят ежедневно, а отсеки для крупногабарита — не реже раза в неделю, так что система работает без перебоев.

«Давайте уважать свой город и друг друга. Порядок начинается с личной ответственности каждого. Спасибо за понимание», — обратился к вологжанам Сергей Жестянников.