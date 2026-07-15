Опытный офтальмолог променяла шумный город на Кубенское

Фото: Правительство Вологодской области.

В Кубенской участковой больнице Вологодской ЦРБ появился свой офтальмолог. Юлия Пилатовская, врач с 25-летним стажем, выпускница Ярославской государственной медакадемии, переехала в село по программе «Земский специалист», которая действует в рамках губернаторской «Стратегии 2.0». Она стала пятнадцатым медработником, трудоустроившимся в сельские учреждения области с начала 2026 года.

«Мы очень рады видеть Юлию Николаевну в нашей команде. Это опытный, доброжелательный и внимательный врач. Теперь жителям Кубенского, Новленского и соседних поселений больше не нужно далеко ездить, чтобы проверить зрение или получить консультацию опытного специалиста», — говорят в больнице.

Благодаря программе «Земский специалист» врач смогла оставить шум большого города ради спокойной сельской жизни. При трудоустройстве в глубинку врачам выплачивают до 3,5 миллиона рублей, а молодые специалисты в первые три года получают ежемесячные доплаты: 10 тысяч — врачам, 8 тысяч — среднему медперсоналу. Обеспечение больниц кадрами — одна из целей президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробности сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.