Вытегорский пенсионер смастерил обрез для забоя скота и получил условный срок

Вытегорский районный суд вынес приговор 66-летнему жителю деревни Белый Ручей. Мужчина хранил доставшееся от отца двуствольное ружьё «ТОЗ» 1960 года выпуска, из которого на подворье забивали скот. В 2024 году сельчанин решил усовершенствовать оружие под свои нужды: укоротил ствол и отпилил приклад, превратив ружьё в обрез. О переделке узнали полицейские в декабре 2025 года.

Действия квалифицировали сразу по двум статьям — незаконная переделка огнестрельного оружия и его незаконное хранение. На следствии мужчина пояснил, что обрез был удобнее для забоя скотины, а хранился он под верстаком в хозпостройке. Вину подсудимый признал полностью.

Суд учёл смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, после чего назначил 4 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.