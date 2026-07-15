Череповецкий предприниматель поплатился за подпольный сбыт жидкостей для вейпов

В Череповце суд вынес приговор 22-летнему ИП, который с января по август 2025 года наладил подпольный сбыт жидкостей для вейпов через несколько арендованных торговых точек. Вся продукция поступала без обязательной маркировки «Честный знак», а данные в государственную систему мониторинга не вносились.

Схему пресекли оперативники. На трёх объектах предпринимателя изъяли 12 700 флаконов общим объёмом свыше 380 литров. Минимальная стоимость такого объёма, рассчитанная по установленным расценкам, превысила 23,9 миллиона рублей — это особо крупный размер. Молодому человеку вменили хранение немаркированной никотиновой продукции для сбыта.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд ограничился штрафом в 400 тысяч рублей. Приговор ещё может быть обжалован.