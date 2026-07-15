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НовостиПроисшествия15 июля 2026 11:37

Гостья разобралась с вологжанами и получила срок

Источник:kp.ru
Жертв могло быть сразу две.

Жертв могло быть сразу две.

Преступление произошло в мае прошлого года в Вологде на Советском проспекте. В доме проживали 33-летняя женщина и 38-летний мужчина, пока не пришла 42-летняя гостья.

Она принесла с собой нож и несколько раз ударила хозяйку. Раненая выбежала из квартиры и от соседей вызвала скорую помощь и полицию.

А гостья ударила ножом в шею сожителя приятельницы.К счастью, ее мужчина сумел предотвратить убийство.

Ранее женщина уже имела проблемы с законом. Суд учел все обстоятельства и по совокупности приговоров назначил реальное лишение свободы. Ближайшие восемь с половиной лет женщина проведет в исправительной колонии общего режима. Потом свобода будет ограничена на год. Приговор еще не вступил в законную силу.