Устье зовёт на День лодки

фото: Устьянская районная газета «Северная новь»

17–18 июля старинное вологодское село Устье на Кубене примет главный праздник Усть-Кубинского округа — «Устью — праздник, лодке — честь». На конкурсе лодочников свои работы представят шесть взрослых команд из Устья, Вологды, Череповецкого и Вологодского округов, а также пять детских экипажей из четырёх школ, включая Усть-Кубинский центр образования, Первомайскую, Уфтюжскую и Кубенскую.

Кулинарная программа обещает быть не менее зрелищной - гастрономический фестиваль назвали «Уха с секретом по-устьянски». Гостям покажут, как варится фирменная уха, и даже разрешат встать к котлу. Рядом развернётся площадка «Блинное раздолье» с состязаниями в шести номинациях. Здесь будут соревноваться за самую высокую блинную стопку, самый дерзкий авторский рецепт, ностальгическое бабушкино блюдо, эффектный блинный торт и неожиданные начинки — от морепродуктов до экзотических фруктов. Отдельная номинация — «Блинный вернисаж»: съедобные скульптуры и картины, которые почти жалко пробовать.

На берегу Кубены пройдёт рыболовный конкурс с мужским, женским и детским зачётами. Призы вручат самому юному и самому опытному рыбаку, а также обладателям самого маленького и самого крупного трофея. В программе также заявлены ярмарка, фестиваль народной культуры, мастер-классы и показательные выступления от ДОСААФ. На время ярмарки запрещена продажа алкоголя, тонизирующих напитков, черепах, аквариумных рыб и домашних животных. Подробности сообщила устьянская районная газета «Северная новь».